AVS LECCO: “MA QUALE PONTE VECCHIO, C. PIAZZA SI MUOVA PER IL QUARTO PONTE”

Apprendiamo con un certo stupore che Carlo Piazza, presente alla serata pubblica dedicata al tema dei ponti di Lecco, abbia preferito non intervenire, non porre domande e non offrire alcun contributo al dibattito. È rimasto in silenzio per tutta la serata, salvo poi tornare a casa e scrivere un comunicato stampa con cui porre interrogativi e richieste all’Amministrazione comunale: un curioso modo di partecipare alla vita pubblica, soprattutto per chi ambisce a guidare la città.

Nel suo intervento “del giorno dopo”, Piazza ripropone un vecchio ritornello che ormai non fa più ridere: “Perché non riaprite il ponte?”

E allora ribadiamolo: il Ponte Vecchio è aperto quando serve — in ingresso da lunedì a venerdì, dalle 6 alle 11, e in uscita tutti i giorni dalle 14 alle 20.

E no, non può tornare a due corsie: le attuali normative lo vietano per motivi di sicurezza, larghezza e struttura. Senza contare che eliminare la ciclopedonale significherebbe far attraversare i pedoni solo dal ponte Kennedy, e che ogni eventuale modifica dovrebbe ottenere il nulla osta della Soprintendenza, trattandosi di un monumento del 1300.

Viene allora spontanea una domanda: invece di battersi per far passare su un ponte storico a malapena l’1% dei 110 mila veicoli che quotidianamente attraversano Lecco, perché Piazza non si impegna per ottenere la seconda corsia in uscita del quarto ponte, un’opera da 35 milioni di euro che rischia di nascere monca e senza alcun beneficio reale per il capoluogo?

E già che c’è, perché non chiede alla Regione Lombardia, dove lavora, di rispondere alle richieste dei sindaci del circondario lecchese — tra cui anche la riqualificazione del ponte Kennedy?

C’è però una buona notizia: ieri sera, gli esponenti del suo stesso partito hanno finalmente riconosciuto che la seconda corsia in uscita sul nuovo ponte è essenziale, a differenza di tutte quelle volte in cui questa necessità era stata banalizzata o negata.

Verrebbe da dire: finalmente.

Ora però ci aspettiamo fatti concreti per il bene dei lecchesi.

Meno comunicati del giorno dopo, più impegno reale per la città.

Alberto Anghileri

Alleanza Verdi e Sinistra – Lecco