AVVIATA LA CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO PERTINI

LECCO – Il Comune di Lecco informa che si è concluso l’iter di selezione previsto dall’avviso pubblico finalizzato all’attivazione di un percorso di co-progettazione per la definizione del modello di gestione degli spazi del Centro civico “Sandro Pertini” di Germanedo.

Alla scadenza dell’avviso è pervenuta un’unica candidatura, risultata poi idonea, presentata da AVAL – Associazione di volontariato delle Acli Lombardia Odv, sede provinciale di Lecco, in qualità di capogruppo di un raggruppamento di Ats costituendo, composto da R‑Evolution Aps, MeloVivo Aps, Save The Lake Ets e Associazione di promozione sociale Tramm.

La prosecuzione del procedimento costituisce l’avvio di un percorso collaborativo volto a verificare la sostenibilità economico‑finanziaria e organizzativa del modello proposto, nonché a definire in modo puntuale governance, ruoli e responsabilità, in coerenza con gli obiettivi sociali, aggregativi e giovanili dell’amministrazione. Al termine della co-progettazione, in caso di esito positivo, si potrà procedere alla stipula della convenzione che disciplinerà la gestione delle attività di animazione e presidio del Centro Civico “Sandro Pertini”.

“L’individuazione del soggetto con cui iniziare la co-progettazione del Centro Pertini rappresenta una tappa significativa del percorso già avviato. Questo risultato è stato possibile grazie a una cordata di giovani che, attraverso le rispettive associazioni di appartenenza, ha scelto di mettersi in gioco con impegno e senso di responsabilità. L’obiettivo dell’amministrazione, ossia affidare la gestione del Centro ai giovani valorizzandolo come spazio pensato dai giovani e per i giovani, sta progressivamente prendendo forma in modo concreto. Questo passaggio s’inserisce in un percorso più ampio finalizzato alla creazione di un “arcipelago giovani”: una rete di luoghi, sia all’aperto sia al chiuso, distribuiti in diverse aree della città capace di promuovere incontro, protagonismo, crescita e opportunità per le nuove generazioni”, spiega l’assessora alle Politiche giovanili Stefania Valsecchi.

Il primo incontro del tavolo di co-progettazione, svoltosi oggi presso il Centro civico Pertini, ha visto la presenza del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e degli assessori all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo e alle Politiche giovanili Stefania Valsecchi. Il percorso proseguirà nelle prossime settimane con approfondimenti tecnici dedicati.