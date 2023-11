AVVISO PUBBLICO: COMUNE DI BALLABIO – AVVIO DI VARIANTE PUNTUALE AL PGT

COMUNE DI BALLABIO

AVVISO

AVVIO DI VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che il Comune di Ballabio è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT);

RENDE NOTO

l’avvio del procedimento per la redazione della variante puntuale al Piano di Governo del Territorio, al fine di modificare le modalità di intervento del Settore di Trasformazione – art. 26 – per accogliere eventuale capacità edificatoria proveniente da altri ambiti, nei limiti di cui all’art. 5 della L.R. n. 31 del 28/11/2014 ed adeguare la viabilità del comparto produttivo alle nuove esigenze funzionali.

AVVISA

che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può inoltrare in forma scritta e in carta semplice, secondo il modello reperibile sul sito www.comune.ballabio.lc.it, proposte e suggerimenti entro il 15.12.2023 con le seguenti modalità:

a mano presso l’Ufficio Protocollo – Via Mazzini, 2 Ballabio – negli orari di apertura Lunedì: 9:00/13:30 – Mercoledì: 9:00/13:30 – Giovedì: 15:30/19:00; all’indirizzo di posta certificata: ballabio@legalmail.it .

Ballabio, 22.11.2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to arch. Virginia Tentori