AVVISO UNICO CULTURA 2024: LA REGIONE SOSTIENE 23 PROGETTI NEL LECCHESE

LECCO – La giunta regionale lombarda ha approvato la graduatoria dell’avviso unico relativo a interventi per attività culturali per l’anno 2024 che sostiene progetti relativi a: promozione educativa e culturale, musei, biblioteche e archivi storici, riconoscimenti Unesco e aree e parchi archeologici non statali, patrimonio immateriale, itinerari culturali, cammini e patrimonio culturale diffuso, promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema.

Per la provincia di Lecco, sono stati assegnati contributi per 332.082 di euro per il sostegno di soggetti che operano nel campo delle attività e dei beni culturali. Nello specifico, per quanto riguarda l’ambito “Promozione educativa e culturale” sono stati assegnati 84.301 euro, per l’ambito “Promozione degli istituti e luoghi della cultura” 132.781 euro, e per l’ambito “Promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema” 115.000 euro.

“Regione Lombardia valorizza iniziative che stimolano lo sviluppo di nuove idee, sperimentazioni e forme di divulgazione, con l’obiettivo di rendere la cultura uno strumento di aggregazione, di rivitalizzazione dei territori e delle comunità – dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza – Sostenere progetti e iniziative finalizzati alla Promozione educativa e culturale, alla Promozione degli istituti e luoghi della cultura (biblioteche e archivi storici, musei, riconoscimenti Unesco e aree e parchi archeologici non statali, patrimonio immateriale, Itinerari culturali, cammini e patrimonio culturale diffuso), alla Promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema e al sostegno dei Soggetti partecipati da Regione Lombardia”.

“Sono soddisfatto che ben 23 progetti abbiano potuto accedere ai contributi di questo bando e voglio ringraziare l’Assessore alla Cultura Francesca Caruso per averli messi a disposizione e per il supporto alle istituzioni e associazioni nel sostegno di iniziative culturali. Queste importanti risorse permetteranno di valorizzare il patrimonio culturale del nostro territorio”, conclude Piazza.