‘AZIONE’ ALLA STAZIONE DI CALOLZIO CONTRO I DISAGI DI TRENORD

CALOLZIOCORTE – Nella mattinata del 21 marzo, la sezione lecchese di Azione sarà impegnata in un’attività di volantinaggio presso la stazione ferroviaria di Calolziocorte: la segretaria provinciale del partito, Eleonora Lavelli, che sarà accompagnata anche dal componente del direttivo regionale Alessandro Ratti, ha dichiarato: “Saremo presenti alla stazione di Calolziocorte per fare volantinaggio e sensibilizzare riguardo i ritardi e i disagi causati da Trenord. Questa azione “sul campo” è legata a doppio filo alla conferenza stampa del 19 marzo, che si terrà a Milano, alla presenza di tutti i segretari provinciali e del consigliere regionale Massimo Vizzardi, nel quale ognuno racconterà i disagi che il proprio territorio vive e subisce ogni giorno in merito”.

“Un’iniziativa corale – ha concluso Lavelli – da parte di Azione, su tutto il territorio della Lombardia, che avrà luogo in particolare proprio a Calolziocorte, anche per via dei disagi che ben conosciamo in quella stazione che, seppur molto frequentata e fornita di corse, ha non poche problematiche anche in tema di sicurezza“.

Michele Carenini