AZIONE/BANCHETTI NEL TERRITORIO CON LA VICERETTRICE DELLA STATALE

LECCO – A meno di due settimane dal voto per le europee del prossimo 8-9 giugno continua il lavoro di Azione Lecco, partito guidato da Carlo Calenda, di sensibilizzazione dei cittadini della provincia di Lecco di fronte ad un bivio davvero significativo: continuare ad avere un’Europa delle nazioni, frammentata e priva di competenza per far fronte ai problemi globali, o scegliere una maggiore integrazione europea, attraverso, ad esempio, una difesa comune europea.

La scelta ricade sulle nostre spalle e, per questo, Azione scende in piazza con quattro banchetti europei:

sabato 25 maggio, in mattinata, a Robbiate nel Vicolo della Meridiana;

domenica 26 maggio, in mattinata, ad Introbio in Piazza Cavour:

domenica 26 maggio, dalle 14 alle 17, a Bellano in Piazza Tommaso Grossi;

domenica 26 maggio, dalle 18 alle 20, a Lierna in Piazza IV Novembre.

Sarà presente anche Maria Pia Abbracchio, professoressa ordinaria e vicerettrice con delega a ricerca e innovazione presso l’Università degli Studi di Milano e candidata alle europee per Azione.

“Essere presenti sul territorio è fondamentale – spiega Eleonora Lavelli, segretario provinciale di Azione – solo così si ha la possibilità di ascoltare le richieste e i bisogni dei cittadini e di ragionare insieme. Dall’ascolto bisogna poi passare all’Azione e portare avanti battaglie per chi non ha voce. Vogliamo vincere l’astensionismo e la disaffezione per la Politica con il buon esempio e mettendoci tutto l’impegno e la passione possibile. Votare ci rende cittadini veramente liberi”.