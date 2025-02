AZIONE, DOMANI A MALGRATE RICHETTI E BENZONI INCONTRANO I CITTADINI

MALGRATE – Domani sera giovedì 6 febbraio alle 20, presso la Sala Lisander dell’Hotel Promessi Sposi di Malgrate, gli onorevoli Matteo Richetti e Fabrizio Benzoni di Azione incontrano iscritti, simpatizzanti, cittadini che hanno voglia di esprimere il proprio pensiero sul futuro dell’Italia e sul ruolo del partito.

“Trovare momenti in cui discutere di Politica e formarsi un pensiero critico, in questo tempo concitato e frammentato, dove i social hanno preso il posto della socialità, non è scontato – dichiarano -. Eppure, la Democrazia vive di partecipazione e si conquista con la partecipazione attiva e rappresentativa, che si esercita anche nei partiti.

In mezzo a tanta confusione e disaffezione, discutere di Politica, in una serata conviviale con il capogruppo di Azione alla Camera Richetti, il segretario regionale Benzoni e i componenti del direttivo provinciale lecchese, dà sfogo al bisogno di confrontarsi, di ascoltarsi, di condividere sensazioni, idee e progetti.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per tirare un bilancio dei primi cinque anni di vita di Azione e discutere insieme delle sfide che attendono il partito”.

Per confermare la propria presenza o ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare segr.lecco@azione.it o iscriversi tramite il link di prenotazione.