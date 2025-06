AZIONE: DUE LECCHESI ELETTE IN SEGRETERIA REGIONALE

MILANO – Sabato 7 giugno a Milano si è tenuta l’assemblea regionale di Azione Lombardia convocata dal segretario regionale Fabrizio Benzoni.

Un incontro politico denso e ricco di stimoli, nel quale i dodici parlamentari di Azione (tra cui Elena Bonetti, Matteo Richetti, Ettore Rosato, Giulia Pastorella e lo stesso Benzoni) hanno rendicontato agli iscritti lombardi l’attività parlamentare svolta e i risultati raggiunti nei primi tre della legislatura, in cui Azione ha presentato 5374 emendamenti, 59 proposte di legge, 359 interrogazioni e 285 ordini del giorno.

Tra i provvedimenti accolti: il ripristino del fondo per le strade provinciali, l’istituzione di un fondo per la disabilità e uno per lo psicologo scolastico, potenziamenti infrastrutturali strategici, anche alle metropolitane.

Tante le battaglie condotte: dalla riduzione delle liste di attesa sanitarie alla efficienza nel rilascio dei passaporti e dei trasporti pubblici, passando dall’attenzione ai suicidi nelle carceri italiane e al contrasto delle ingerenze russe.

Tra i numerosi presenti, anche una nutrita delegazione lecchese, con Mauro Artusi, sindaco di Primaluna, Rosaura Fumagalli, già sindaco di Cassago, Alessandro Ratti di Calolziocorte e referente della Valle San Martino, Basilio Pugliese, referente organizzazione, Sara Macchi di Barzio e referente comunicazione, Alessandro Longoni di Pescate e la segretaria provinciale Eleonora Lavelli, consigliere comunale di Imbersago.

I delegati lecchesi sono intervenuti nella seconda parte dell’assemblea aperta alla discussione, dove è stato eletto presidente di Azione Lombardia l’avvocato Roberto Zanni, segretario provinciale di Monza ed è stata presentata la nuova segreteria regionale, che vede tra i propri componenti due giovani donne lecchesi, Eleonora Lavelli agli enti locali e Sara Macchi alla comunicazione lombarda.

“Partecipare alla mia prima assemblea regionale di Azione è stata un’esperienza davvero significativa. Dopo un anno di militanza, ritrovarmi in un contesto così vivo e partecipato mi ha fatto sentire parte di qualcosa di concreto, dove la politica si fa sul serio e con valori chiari.

Mi sento fortunato, perché so che in tanti Paesi i giovani non hanno nemmeno la possibilità di partecipare liberamente alla vita politica. Per me, esserci e poter dare il mio contributo è un privilegio che non voglio dare per scontato” commenta Alessandro Longoni, classe 2001, residente a Pescate.

E conclude Basilio Pugliese, referente organizzazione di Azione Lecco, cassaghese, già consigliere comunale di Monza: “Il rinnovo della segreteria e degli incarichi regionali, il confronto franco, appassionato e concreto tra i militanti, i riscontri di un’attività intensa e attenta del pur esiguo gruppo parlamentare testimoniano la vitalità di Azione, con buona pace di chi la ritiene seppellita da una politica troppo occupata nelle logiche della polarizzazione per trovare il tempo di affrontare, figuriamoci di risolvere, le questioni. C’è spazio per tutti: chi ha voglia di rimboccarsi le maniche si faccia avanti, perché è troppo facile lamentarsi che è sempre colpa degli altri!” conclude.