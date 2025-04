AZIONE LECCO: DOPO IL 5 APRILE, IN PIAZZA PER ALTRI 2 SABATI CONSECUTIVI

LECCO – Il partito Azione ha scelto di scendere in piazza a Lecco per tre sabati consecutivi “per mantenere il contatto diretto con i cittadini, soprattutto ascoltandoli. La premessa di questo impegno deriva dal crescente distacco dei cittadini dalla politica e dalle istituzioni“, dice Azione.

“Azione punta a rovesciare questo rapporto e ritiene che lo stare ‘in mezzo alla gente’ sia lo strumento più efficace e diretto. Ne è nato un sondaggio “La Lecco che sogniamo” per raccogliere preoccupazioni, idee e suggerimenti dei lecchesi. Sarà poi compito degli esponenti di Azione, insieme a tutti i soggetti disponibili a fornire un contributo, di tradurre in proposte concrete e operative il patrimonio di richieste e sollecitazioni espresse dalla base”. Va da sé che l’appuntamento delle amministrative di Lecco sarà il fulcro dell’azione ‘La Lecco che sogniamo’, nella consapevolezza che il Capoluogo meriti un governo concreto e lungimirante e, soprattutto, in grado di garantire una città sicura e di promuovere una città vivibile e accogliente per tutti”, continua il partito guidato da Calenda.

“In questo tempo cupo e quantomai incerto, in cui i sogni sembrano solo incubi, sentiamo il dovere di offrire nuove prospettive con proposte e soluzioni concrete che possano realmente attuarsi e non rimanere, appunto, nell’evanescenza dei buoni propositi”, dice Basilio Pugliese, responsabile organizzativo di Azione Lecco. “Citando il leader e riconfermato segretario di Azione, Carlo Calenda: dobbiamo far tornare la politica al centro del dibattito, gestire i processi, combattere il bipolarismo che ci porta allo scontro perenne, animare il dibattito e mettere al centro le persone, e iniziative come questa sono fondamentali per costruire un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini e Politica”.

Il prossimo appuntamento è ancora in piazza XX Settembre il 12 e 19 aprile, vigilia di Pasqua.

F. S.