ROBBIATE – Venerdì a Robbiate l’incontro sul tema trasporti organizzato da Azione Lecco. All’iniziativa hanno partecipato il consigliere regionale Massimo Vizzardi, il rappresentante dei pendolari Giorgio Dahò, Claudio Panichi (tavolo nazionale trasporti di Azione) e Pedro Bossi Núñez (studente del Politecnico di Milano). A condurre l’evento Mattia Muzio, responsabile trasporti e mobilità Azione Lecco.

Nel corso della serata è stato sviluppato un approfondimento sul tema del trasporto ferroviario, aspetto fondamentale per la provincia che vede moltissimi studenti e lavoratori spostarsi ogni giorno verso Milano. Se, da un lato, il caro affitti e il costo della vita rendono spesso il trasferimento stabile a Milano un’opzione non percorribile, dall’altro un servizio di trasporti efficiente è la precondizione per un pendolarismo sostenibile. Ed è proprio in questo incrocio di esigenze che la politica deve giocare la sua partita, trasformando disagio e disservizi in progettualità ed efficace implementazione.

Secondo Eleonora Lavelli, segretaria provinciale di Azione, “è una bella soddisfazione vedere che la squadra di Azione in Provincia di Lecco è in grado di realizzare eventi di spessore, con ospiti provenienti sia dal mondo della politica, che dell’associazionismo, della società civile nonché esperti del settore, come è avvenuto a Robbiate sul tema dei trasporti, che tanto impatta sul nostro territorio brianzolo e lecchese. Avanti così, con un altro evento il 1 luglio sull’Unione Europea con Caterina Avanza, consigliera politica al parlamento europeo per il gruppo Renew Europe”.