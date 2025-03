AZIONE LECCO: ELEONORA LAVELLI ELETTA NEL DIRETTIVO NAZIONALE

ROMA – Anche una voce giovane lecchese tra i 30 componenti eletti del Direttivo Nazionale di Azione, rinnovato lo scorso weekend al termine del II Congresso Nazionale.

Eleonora Lavelli, 29 anni, avvocato con esperienza nel settore dell’urbanistica e dell’edilizia, consigliere comunale di Imbersago, dove vive, e segretaria provinciale di Azione Lecco, viene eletta nel massimo organo direttivo del partito.

Insieme a Lavelli, altri tre giovani lombardi sono stati premiati per il loro impegno: Tommaso Bernini di Pavia, Francesco Ascioti di Milano e Francesco Tomasini di Brescia.

Eletta presidente del Partito Elena Bonetti, già ministro per le pari opportunità nel Governo Draghi. A farle da vice due donne: Giulia Pastorella ed Emma Fattorini.

“Azione è quel partito, che in Italia mancava, che prova a rompere gli schemi che hanno reso la politica un piccolo centro di gestione del potere. Azione ha il coraggio di dettare una linea diversa, che non solo guarda alle nuove generazioni ma le ascolta e valorizza – commenta Eleonora Lavelli -. Troppe persone, specie donne e giovani, pensano di “non capirci nulla della politica”, troppe persone pensano che la democrazia non serva e che andrebbe meglio un uomo solo al comando. Il nostro obiettivo è invertire la rotta e far avvicinare quante più persone possibili alla Politica, l’unica via per tenere in piedi la democrazia”.