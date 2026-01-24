AZIONE LECCO IN PIAZZA A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE DELL’IRAN

LECCO – Domani, 25 gennaio, alle 11:30, Azione Lecco invita i cittadini a presentarsi in piazza XX Settembre per manifestare vicinanza al popolo iraniano, stando al fianco della comunità iraniana lecchese.

L’iniziativa ha l’obiettivo di dare voce alla comunità iraniana presente sul territorio, che racconterà cosa sta avvenendo nel loro Paese in questi mesi e negli ultimi anni, e riaffermare il valore della libertà e del rispetto della dignità e della vita umana.

“Questi valori non sono solo scritti nella nostra Carta costituzionale, ma fanno parte del DNA di noi italiani e delle nostre radici storiche e culturali – dice Azione Lecco -. Basti citare l’eredità lasciata da Cesare Beccaria. Per questo, quello che avviene in Iran ci riguarda e non può lasciarci indifferenti o distanti: se ci dimentichiamo dei nostri valori, conquistati con tanta fatica nei secoli, ci dimentichiamo di noi stessi. Un tradimento in primis all’Italia e, in secondo luogo, a chi, nel mondo, guarda a noi come un riferimento, come una grande democrazia. Chiediamo allora ai lecchesi di scendere in piazza, di manifestare solidarietà al popolo iraniano, brutalmente ferito dal regime”.

“Ringraziamo di cuore il Movimento Federalista Europeo di Lecco, le associazioni Cassago Chiama Chernobyl, L’Asino di Buridano, il Comitato TEO per la vita, il senatore Marco Lombardo e le segreterie della Lega Lecco e di Forza Italia Lecco per aver accolto da subito l’invito, rivolto e aperto a tutte le associazioni e a tutti i partiti politici, e a tutti i privati cittadini che domani vorranno unirsi alla comunità iraniana di Lecco”, conclude Azione Lecco.