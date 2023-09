CALOLZIOCORTE – Grande partecipazione a Calolziocorte per la serata sul lavoro dignitoso organizzata dal provinciale di Azione, il partito guidato da Carlo Calenda molto attivo sul territorio lecchese.

Ad aprire la serata l’intervento dell’onorevole Antonio D’Alessio, deputato della Commissione Lavoro, che ha illustrato il contenuto del disegno di legge sul salario minimo promosso dalle opposizioni. Il provvedimento è stato poi discusso da esperti della materia, il professor Gianluca Bonanomi (Università di Brescia) e l’avvocato giuslavorista Federico Carolla, i quali hanno fornito anche una panoramica sullo stato della contrattazione collettiva nazionale, affrontando anche il tema dei cosiddetti contratti pirata e, più in generale, di quelle situazioni caratterizzate da condizioni di lavoro poco dignitose per le persone.

Quindi la serata si è focalizzata anche sulla dimensione territoriale, con l’intervento di Gianfranco Longhi, presidente di Anmil Lecco (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro), il quale ha presentato le statistiche provinciali relative agli incidenti sul lavoro dalle quali emerge una provincia virtuosa (da oltre un anno azzerati gli incidenti mortali sul lavoro). Il problema della sicurezza sul lavoro, tuttavia, come testimoniato anche da recenti episodi di cronaca, resta particolarmente rilevante e da affrontare con grande urgenza.

Sul tema sicurezza del lavoro, poi, sono state particolarmente toccanti le testimonianze di Ester Intini e Croce Castiglia, che hanno evidenziato l’urgenza di una più forte sensibilizzazione sul tema e su quanto sia cruciale la tutela delle persone sui luoghi di lavoro. La serata è stata chiusa dalle parole dell’onorevole Fabrizio Benzoni, il quale ha sottolineato come sia proprio compito della politica affrontare problemi come quello relativo alla sicurezza sul lavoro, proponendo e implementando atti concreti capaci di incidere positivamente sulla vita dei cittadini.

“Eventi come questo – dichiara la segretaria provinciale di Azione Eleonora Lavelli – hanno l’obiettivo di portare sul territorio i temi affrontati in Parlamento, così da avvicinare i cittadini alle nostre istituzioni. La discussione e il confronto sono il sale della democrazia ed è una missione per noi di Azione Lecco promuoverli nella nostra provincia, coinvolgendo anche persone con punti di vista differenti. In questo spirito, l’evento del 4 settembre è stata l’occasione per ripartire con le nostre attività dopo la pausa estiva affrontando una tematica come quella del lavoro che ci ha accompagnato negli ultimi mesi”.