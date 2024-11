AZIONE LECCO, TAPPA A CALOLZIO PER LA RACCOLTA FIRME SUL NUCLEARE

CALOLZIOCORTE – È passata anche da Calolziocorte la raccolta firme per l’energia nucleare di Azione. La segretaria provinciale di Azione Lecco Eleonora Lavelli e il componente del direttivo regionale Alessandro Ratti, in compagnia di altri esponenti del partito, hanno proseguito la campagna di volantinaggio passata da Lecco e Casatenovo anche in piazza Vittorio Veneto, a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare a favore dell’energia nucleare.

Lavelli ha commentato positivamente l’iniziativa: “In questi tre appuntamenti sul territorio abbiamo avuto modo di relazionarci con diversi interlocutori: a Lecco il volantinaggio presso il Politecnico ci ha fatto conoscere tanti giovani che avevano già firmato la proposta o ne erano a conoscenza. In quell’occasione, i rappresentanti degli studenti del Politecnico ci hanno addirittura chiesto di fare un’iniziativa insieme per parlare del nucleare, è stata un’esperienza molto positiva”.

“Il giorno successivo – prosegue – siamo stati a Casatenovo, dove abbiamo prevalentemente dialogato con anziani, molti dei quali favorevoli all’iniziativa. Oggi a Calolzio più fasce d’età ci hanno chiesto informazioni in merito ai contenuti della proposta e si sono fermati a dialogare, indipendentemente dalle loro posizioni in merito. In generale siamo soddisfatti del riscontro che abbiamo ottenuto sul territorio”.

