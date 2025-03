AZIONE LECCO: “UNIONE DEI COMUNI? MEGLIO LA FUSIONE”

Ho letto con interesse l’articolo sulla possibile Unione dei Comuni nella Valle San Martino e, in qualità di referente di Azione per il territorio, desidero condividere una riflessione chiara: le Unioni di Comuni sono strutture fragili e poco efficienti, mentre la vera soluzione per il futuro è la fusione.

Le Unioni vengono spesso presentate come uno strumento per migliorare la gestione amministrativa, ma nella pratica generano più problemi che benefici. I Comuni mantengono la loro indipendenza, e ogni decisione deve passare attraverso più amministrazioni, rallentando i processi e aumentando la burocrazia. Inoltre, invece di favorire risparmi, le Unioni spesso introducono nuovi costi di gestione e coordinamento, senza garantire una reale autonomia finanziaria.

Al contrario, la fusione tra Comuni rappresenta un cambiamento strutturale che porta vantaggi concreti: un’unica amministrazione più forte, meno sprechi, più investimenti e maggiori risorse dallo Stato. Un Comune più grande può pianificare meglio il proprio sviluppo, attrarre investimenti e garantire servizi più efficienti ai cittadini.

L’esperienza di altre realtà italiane dimostra che le Unioni, nella maggior parte dei casi, non funzionano, mentre le fusioni permettono di costruire comunità più solide e competitive. La Valle San Martino ha bisogno di una visione lungimirante, capace di superare i vecchi campanilismi e di puntare a un futuro di crescita e sviluppo reale.

Alessandro Ratti, referente Azione Valle San Martino