BADMINTON & CROQUET CLUB LECCO: A MODENA TRIS DI MEDAGLIE

MODENA – Fine settimana con gli atleti del Badminton & Croquet Club Lecco – Lario Mi Auto impegnati al 6° YONEX GP Modena Badminton. Cinque gli atleti scesi sui campi del bellissimo Palazzetto Palapanini, tempio della Pallavolo Modenese.

Si parte il sabato con quattro podi nei doppi, due per Mattia Cattaneo che conquista l’oro nel DM U15 in coppia con Alessandro Lagasio (Il Punto) mettendo a referto un 21*19 21*15 contro Frassine/Gueye (Brescia Sport Più), e bronzo nel XD U15 in coppia con Janina Kobler (ASV Mals). Gli altri due podi con due bronzi sono per Edvidio Milani, nel DM55 in coppia con Flavio Bettoni (CUS BG) e nel XD35 in coppia con Suphanida Jaipranop (Brescia Sport Più).

La seconda giornata porta ancora due podi d’argento, per Cattaneo nel SM U15 finale persa contro Frassine (Brescia Sport Più) 14*21 17*21 e Milani finale lasciata a Bettoni (CUS BG) 18*21 19*21. Nicolò Borin sfiora il podio fermandosi ai quarti nel SM U17 e DM U17 in coppia con Xhuljano Toska (Brescia Sport Più). Paolo Milani ottavi di finale nel SM e DM in coppia con Matteo Salvini (Brescia Sport Più), sedicesimi di finale nel XD in coppia con Lara Torresi (Brescia Sport Più). Paolo Poletti si ferma ai gironi nel SM55 e ai quarti di finale nel DM55 con Franco Rivoltella (CUS BG).