BADMINTON & CROQUET LECCO: MATTIA CATTANEO IN NAZIONALE U15

LECCO – Dopo 15 anni un altro bluceleste lecchese del Badminton & Croquet Club Lecco, Mattia Cattaneo, indosserà la maglia della Nazionale Italiana agli “Spanish Open U15” che si giocheranno dal 29 gennaio al 1° febbraio nel sud della Spagna a Benalmàdena, in Andalusia.

Era il 2021 quando si presenta in palestra un ragazzino di 9 anni che vuole giocare a badminton. Si inizia dal minibadminton, un’insieme di giochi e racchetta per poi passare a 10 anni all’agonismo U13. Mattia, molto educato e tranquillo, sa già usare la racchetta quindi non è stato difficile giocare e divertirsi insieme a lui. Passano le settimane, inizia a migliorare e prima di compiere i 10 anni inizia a fare qualche allenamento con gli under per poi passare definitivamente al loro gruppo. Sempre presente agli allenamenti, segue con dedizione le indicazioni dell’allenatore, un esempio anche per i più grandi.

Procede il suo percorso al club e in seguito viene inserito nel gruppo del Centro Tecnico Territoriale Lombardia che si trova a Milano al Palabadminton. Ora gli allenamenti si intensificano, due/tre allenamenti a Lecco e due a Milano ogni settimana ed eventuali tornei che si giocano su due giorni, sabato e domenica. Qui entra in gioco anche il grande impegno di mamma Chiara e papà Nicola che devono accompagnarlo nella city. Nel 2025 viene convocato per due raduni “Tecnico Nazionale U15” di una settimana ciascuno.

Il suo palmares nazionale ha già all’attivo due titoli nazionali di Doppio Maschile U13 – 2023 e 2024, sempre nel 2024 secondo posto nel Singolare Maschile U13, terzo nel Doppio Misto U13, nel 2025 secondo nel Doppio Misto U15. Ottima anche la classifica nazionale nelle tre categorie. Ha gareggiato anche in due tornei internazionali arrivando ai piedi del podio.

Grande entusiasmo e felicità per tutti i soci del club per la convocazione, in particolare per gli allenatori Edvidio Milani con cui ha iniziato dal minibadminton, Alessandro Redaelli fino a metà 2024 e ora con Luca Zanchin, che con grande attenzione lo segue negli allenamenti e nei tornei. “La crescita di Mattia é continua e costante, la convocazione se l’è conquistata con il sudore. Faccio un in bocca al lupo a Rosario Maddaloni, grande giocatore della Nazionale Italiana ora selezionatore della Nazionale U15 che accompagnerà Mattia e Luca Li Bohong, compagno di doppio, in questa avventura azzurra”, ha commentato il presidente Denis Passador.