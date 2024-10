BADMINTON LECCO: A NOVI LIGURE ORO PER PASSADOR, A PODIO ANCHE SAVERIO E CATTANEO

LECCO – Si è concluso con un bottino di sette medaglie per gli atleti del Badminton & Croquet Club Lecco il 13° Torneo Grand Prix di Novi Ligure. Centonovanta atleti provenienti da tutta Italia e Svizzera si sono sfidati nel classico torneo piemontese.

Prosegue spedito il cammino del bluceleste Denis Passador che conquista tre podi, oro nel SM 55 dove in finale vince su Bettoni (CUS BG) 21*13 21*18 e due argenti, nel DM 35 in coppia con Fabio Morino (Aqui Badminton Club) persa la finale contro Nobile/Diforti (Space Bad) e nel XD 55 in coppia con Roberta Brenzone, finale persa contro Bettoni/Marchesini (CUS BG) 13*21 19*21 18*21.

Argento per Andrea Saverio nel XD U19 in coppia con YI Yuan Chen che perdono la finale contro Trezza (Boccardo Novi)/Torres (Junior BC MI) 19*21 21*13 20*22 e Chiara Landi in coppia con Sara Marchesini (CUS BG) 4*21 11*21 da Avvento (Boccardo Novi)/Paregger (BC MI).

I due bronzi li conquistano, Mattia Cattaneo nel DM U15 in coppia con Luca Li Bohong perdendo la semifinale contro Arifaj/Fasli Curti (GSA Chiari) e nel DF 35, Roberta Brenzone con Maria Branca (Brescia Sport Più) contro la compagna di club Landi in coppia con Marchesini (Cus BG) 14*21 19*21.

I risultati

SM U15 quarti di finale per Mattia Cattaneo

SM U19 quarti di finale per Andrea Saverio

SM Senior ottavi di finale per Francesco Tomasello, sedicesimi di finale per Paolo Milani e Federico Lazzarini

SM 35 Nicola Cattaneo ai gironi

SM 55 quarti di finale per Edvidio Milani e Paolo Poletti

DM Senior ottavi di finale per Paolo Milani/Filippo Avidano (Aqui Badminton) e Andrea Saverio/Francesco Tomasello, sedicesimi di finale Federico Lazzarini/Ali Husain Nasir (Boccardo Novi)

DM 35 quarti di finale Nicola Cattaneo/Alfonso Sarno (Cus BG)

XD U15 quarti di finale Mattia Cattaneo/Angelica Morino

XD 35 quarti di finale Nicola Cattaneo/Chiara Landi.