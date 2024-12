BADMINTON LECCO, AI CAMPIONATI MASTER DI MALLES PREMIATI QUATTRO BLUCELESTI

MALLES (BZ) – Fine settimana in Val Venosta a Malles per gli atleti blucelesti del Badminton & Croquet Club Lecco – Lario MI Auto impegnati nei Campionati Italiani Master. La squadra é composta dagli atleti Denis Passador, Paolo Poletti, Nicola Cattaneo, Piera Tocchetti e Chiara Landi, con i prestiti Francesco Feliziani (Marabadminton) e Christian Diforti (Space Bad), direttore tecnico Luca Zanchin e responsabile della squadra Edvidio Milani. Malgrado il grande impegno degli atleti lecchesi, per un punto non si è raggiunta la qualificazione alle semifinali non riuscendo così a bissare il successo del 2022, piazzandosi alla nona posizione.

Malgrado la delusione per il risultato raggiunto, si è festeggiata la premiazione di quattro atleti, per specialità e categoria, quali “Migliori Atleti Master dell’anno 2024”. Denis Passador si aggiudica tre titoli, SM 55, DM 55 in coppia con Flavio Bettoni (CUS BG) e con la storica compagna Roberta Brenzone nel XD 55, Piera Tocchetti, nel SF 55.

Il direttore tecnico Luca Zanchin ha commentato: “È stato un torneo impegnativo e pieno di partite tirate fino all’ultimo punto, ma nonostante il buon livello dei nostri atleti, prestiti compresi, non è stato abbastanza per accedere al tabellone principale per il podio. Con l’inizio del nuovo anno si inizierà fin da subito a preparare l’intera squadra alla prossima edizione”.