BADMINTON LECCO, AI CHIARI SUMMER GAMES DODICI MEDAGLIE PER NOVE ATLETI

CHIARI (BS) – Weekend nel Clarense con il 2° Torneo Chiari Summer Games. Il Badminton & Croquet Club Lecco – Lario Mi Auto si presenta con nove atleti conquistando dodici medaglie: 1 oro, 6 argento e 5 bronzo.

Due podi per Mattia Cattaneo, d’oro il SMU13 (in copertina) dove si qualifica al tabellone principale come primo nel girone e replica la finale della settimana precedente sempre contro Veronese (Arena Badminton) 16*21 21*18 21*17, mentre nel DM U17 in coppia con il compagno di club Nicolò Borin si mettono al collo un bronzo, persa la semifinale contro Aste/Radivo (Junior BC MI) 21*14 10*21 11*21.

I sei podi d’argento vengono conquistati dall’U9 Alex Cattaneo che gioca stabilmente nella categoria superiore U11, dove perde una sola partita nel girone round robin, da Piera Tocchetti nel SF35, finale 16*21 4*21 contro Helga Paregger (BC MI), nel DF35 in coppia con Sara Marchesini (CUS BG) e nel XD55 in coppia con Edvidio Milani in gironi round robin. Nicola Cattaneo nel DM35 in coppia con Steven Nsubuga (BC Roma) finale persa contro Descalescu/Lansakara (BC Verona) 13*21 22*20 15*21, XD Senior da Paolo Milani in coppia con Lara Torresi (Brescia Sport Più) finale contro Sayedi (15 Zero)/Yuan Chen (Junior BC MI) 25*23 19*21 14*21.

Per il bronzo, nel SM55 Edvidio Milani perde in semifinale contro Rotta (Pol Caselle) 19*21 19*21 e Paolo Poletti contro Bettoni (CUS BG) 14*21 10*21, nel DF35 Chiara Landi in coppia con Sabine Doering (15 Zero) e nel XD35 in coppia con Nicola Cattaneo in gironi round robin.

Il vice presidente Edvidio Milani ha dichiarato: “È stato un fine settimana molto positivo, dove tutti gli atleti sono andati a podio. Ora ci aspettano tre settimane di pausa, riprenderemo ad agosto con il Grand Prix di Malles.”