BADMINTON LECCO: ARGENTO PER I FRATELLI CATTANEO A MALLES

MALLES – Fine settimana in Val Venosta per sei atleti del Badminton & Croquet Club Lecco. 160 atleti provenienti da tutta Italia si sono sfidati nel Torneo Superseries presso la palestra dell’IIS “Claudia de’ Medici” di Malles. I fratelli Cattaneo conquistano tre medaglie, due per Mattia, nel SM U15 bronzo e nel XD U15 con la compagna Lea Gitterle (ASV Malls) un argento. Alex nell’U11 sale sul secondo gradino del podio nel SM dopo aver vinto 4 partite su 5.

Paolo Milani negli ottavi SM, DM in coppia con Stefano Baroni (GSA Chiari) e XD con Lisa Kleinrubatscher (Uberetsch), Nicola Cattaneo ottavi SM e quarti DM in coppia con il compagno di Club Edvidio Milani che raggiunge anche gli ottavi nel SM e XD con la compagna di Club Chiara Landi.

Il vice presidente e coach Edvidio Milani ha commentato: “Ottimo torneo per i fratelli Cattaneo che proseguono la loro crescita ininterrottamente. Prossimo Torneo il Grand Prix di Milano il 5-6 aprile.”