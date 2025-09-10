BADMINTON LECCO: QUATTRO ORI NEL 2° “CHALLENGE GI.BI. A.M.”

LECCO – Grande successo per il “2° Torneo GI.BI a.m.” organizzato dal Badminton & Croquet Club Lecco e dedicato a Gilberto Corsini, scomparso nel 2017 e socio del club lecchese. Presenti alla manifestazione in qualità di giocatori la moglie Nareumitapa, i figli Martina, atleta della Nazionale italiana di doppio femminile e misto, e Francesco.

Il torneo si è giocato nella palestra dell’Istituto Scolastico Manzoni di via Ghislanzoni dove hanno partecipato 18 atleti blucelesti e un numero di 101 iscritti provenienti da Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e dalla vicina Svizzera. Ottimo il bottino di medaglie conquistate dagli atleti lecchesi: 4 ori, 5 argenti e 7 bronzi.

Mattia Cattaneo conquista l’oro nel singolare maschile U17 dove si impone in finale su Corsini (Roma BC) 21*18 21*10, l’argento nel doppio maschile U17 in coppia con Francesco Corsini (Roma BC) (persa la finale contro il compagno di club Nicolò Borin/Matteo Pessina (19*21 18*21)) e un bronzo nel doppio misto U17 con Kirsten Hoxha: finale lasciata a Tabaglio M./Barbieri (GSA Chiari) 16*21 18*21. Borin, oltre all’oro, si aggiudica anche due bronzi: nel SM U17 con la finale lasciata a Corsini (Roma BC) 21*19 18*21 8*21 e nel doppio misto U17 in coppia con Antonia Valentina Banica (3B Bassa Bergamasca) e una semifinale persa contro Tabaglio L./Bettinazza (GSA Chiari) 18*21 14*21.

Oro per Morten Sorensen/Nareumitapa Pattaneeporn (Roma BC) nel doppio misto 35, con una finale vinta contro Pam/Paregger (BC Milano) 22*20 21*11. E per Denis Passador/Edvidio Milani che superano in finale la coppia Bisioli/Fasanotto (GSA Chiari) 22/20 21*12. Passador vince anche due argenti: nel singolare maschile 55 in una finale persa contro Bettoni (CUS BG) 18*21 21*17 16*21 e nel doppio misto 55 con una finale persa contro Bettoni/Marchesini 21*15 14*21 19*21. Roberta Brenzone si aggiudica il bronzo nel df 35 con Sara Marchesini, persa la semifinale contro Paregger/De Guzman (BC Milano) 15*21 9*21.

Evidio Milani vince due bronzi, nel SM 55 perde in semifinale contro Bettoni (Cus BG) 22*24 4*21 e nel doppio misto in coppia con Sandra Gargano (15 Zero) lasciano la finale a Bettoni/Marchesini (Cus BG) 13*21 23*21 16*21. Chiara Landi sale sul secondo gradino del podio per due volte, nel singolare femminile 35 in un girone a tre atleti e nel doppio femminile 35 in coppia con Maria Branca (GSA Chiari) sconfitte in finale da Paregger/De Guzman (BC Milano). Bronzo nel doppio misto per Andrea Saverio in coppia con Veronica Carella (Lario BC) che lasciano la finale a Awatshi/El Ouizi (15Zero) 16*21 21*17 21*10.

Gradita la presenza di Fabio Caponio, atleta della Nazionale Italiana. Il presidente Denis Passador: “Grande soddisfazione per il numero di partecipanti che è andato oltre le nostre aspettative. Anche oggi gli atleti sono scesi in campo con grande voglia di fare bene e i risultati lo hanno dimostrato. Un grazie a tutto lo staff che ha dato la propria disponibilità per l’organizzazione dell’evento, al giudice arbitro Franco Tomasello, all’arbitro Gariboldi e al giudice di gara Danila Rusconi”.