BADMINTON LECCO: SAVERIO E CATTANEO CAMPIONI REGIONALI, TRE TITOLI A CHIARI

CHIARI (BS) – Grande finale di stagione per gli atleti blucelesti del Badminton & Croquet Club Lecco che dopo gli ottimi risultati ai Campionati Italiani conquistano tre titoli Regionali con Andrea Saverio e Mattia Cattaneo.

Domenica intensa presso la Palestra dell’Istituto Toscanini di Chiari con 80 ragazzi provenienti dalle varie ASD Lombarde che si sfidano per il titolo Regionale.

Ottime prestazioni per Andrea Saverio che vince due titoli Regionali e un terzo posto: nel SM U19 superando in finale Hu (New Sport) 21*15 21*8, nel XD U19 in coppia con Yi Yuan Chen (Junior BC MI), finale vinta contro Segato/Pagani 21*15 21*16 e terzo gradino del podio nel DM U19 in coppia con Matteo Maggioni (Pol Oratorio 2B Brivio) semifinale contro Hu (New Sport)/Bocquet Cousine (Junior BC MI) 17*21 12*21.

Mattia Cattaneo, dopo i Campionati Italiani, vince anche i Regionali nel DM U13 in coppia con Bohong Luca Li (Junior BC MI), in finale contro Haxhiu/Toska (Brescia Sport Più) 21*8 21*14 mentre nel SM U13 sale sul secondo gradino del podio dopo la finale giocata contro il compagno di doppio Li 8*21 14*21.

Ha preso parte a questa edizione anche Nicolò Borin, che nel SM U17 perde agli ottavi contro la testa di serie n 1 Segato (GSA Chiari) 7*21 8*21 e nel DM U17 in coppia con Matteo Pessina (Pol Oratorio 2 B Brivio) ai quarti contro Segato/Giani (GSA Chiari) TDS n1, 9*21 8*21, la fortuna nei sorteggi non è stata dalla sua parte.

Il vicepresidente e tecnico Edvidio Milani ha commentato: “Dopo il titolo Italiano della scorsa settimana, i nostri Mattia e Andrea conquistano i Campionati Regionali, segno di una costante crescita e particolare impegno. Ho visto molto bene anche Nicolò al suo primo torneo di un certo livello. Complimenti anche al direttore tecnico Luca Zanchin, oggi assente, per l’ottimo lavoro che sta svolgendo con i ragazzi”.