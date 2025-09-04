BADMINTON LECCO: TRE ORI IN SEI PODI AL GRAND PRIX DI ALBA

CANALE D’ALBA (CN) – Dopo tre settimane di pausa riprende l’attività con il 1° Grand Prix di Alba giocato presso la Palestra Comunale del Centro Sportivo Gioetti di Canale d’Alba. Gli atleti del Badminton & Croquet Club Lecco riprendono da dove hanno lasciato, conquistando 6 podi: 3 ori, 1 argento e 2 bronzi.
Denis Passador parte subito con il botto mettendo a referto 2 ori: nel Singolare Maschile 55 vince la finale in tre set contro Ballabio (Pol. di Nova) 21*17 19*21 21*19 e nel Doppio Maschile 55 in coppia con il compagno di Club Edvidio Milani finale vinta sempre in tre set contro Grassi/Appuhamy (15Zero) 21*18 22*24 21*17 e un argento nel Doppio Misto 55 in coppia con Roberta Brenzone finale persa contro Bettoni/Marchesini (CUS BG) 12*21 19*21.
Anche un oro per Brenzone nel Doppio Femminile 55 in coppia con Sara Marchesini (in copertina), che hanno la meglio sulla coppia Milanese del 15Zero Doering/Gargano 15*21 23*21 21*16.
I bronzi sono per Nicolò Borin: nel Doppio Maschile U17 in coppia Alessandro Lagasio (Il Punto), semifinale persa contro Nasir (Boccardo Novi)/Tragust Atz (Uberetsch) 10*21 11*21 e nel Doppio Misto U17 in coppia con Lucrezia Gualtieri (Albashuttle) finale lasciata a Tragust Atz/Malleier (Uberetsch) 8*21 10*21, nel Singolare Maschile U17 non supera i gironi.
Hanno giocato anche Paolo Poletti, Singolare Maschile 55 ai gironi, Doppio Maschile 55 in Coppia con Franco Rivoltella (CUS BG) ai quarti di finale; Edvidio Milani, Singolare Maschile 55 ai Gironi, Doppio Misto 55 in coppia con Sandra Gargano (15Zero) ai quarti di finale.
Soddisfazione dal vice presidente Edvidio Milani: “Complimenti ai nostri atleti che dopo la sosta estiva riprendono a gareggiare conquistando 6 podi. Il prossimo fine settimana si giocherà nella nostra palestra il 2° Torneo GI.BI. am, dove saranno presenti atleti del centro-nord Italia e Svizzera”.
RedSpo