LECCO – Comincia la stagione 2022/23 del Badminton. Saranno tantissimi gli impegni questo settembre per l’inizio dell’attività del Badminton & Croquet Club Lecco.

Parte innanzitutto il corso Miniton al quale tutta la dirigenza del Club lecchese tiene particolarmente. Appuntamento da mercoledì 7 settembre dalle 17 alle 18:30. I bambini dai 6 ai 10 anni, attraverso il divertimento e il gioco, potranno conoscere e vivere questo bellissimo sport.

Sempre da mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18:30 corso e allenamento per la categoria Under, 11/18 anni, mentre per la categoria Senior e Master, da lunedì 5 settembre dalle 20 alle 22, mercoledì e venerdì dalle 18:30 alle 20:30.

Il 17/18 settembre, per festeggiare i 32 anni del club B&CC Lecco, tramite il Comitato Gemellaggi si svolgerà il Trofeo Città di Lecco al quale parteciperanno le squadre provenienti da Macon, in Francia e da Overijse, in Belgio, insieme a squadre locali. Sarà un weekend all’insegna dello sport e amicizia che lega i paesi da tantissimi anni.

Il 24/25 settembre la prima trasferta al torneo di Novi Ligure per tutte le categorie. Sarà l’esordio a livello nazionale di Mattia Cattaneo (10 anni) nella categoria U13, insieme ai compagni di squadra under, senior e master.