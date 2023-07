LECCO – Ottimo weekend al primo Torneo Chiari Summer Games Challenge e Master per gli atleti del Badminton & Croquet Club Lecco con la conquista di sei podi, tre d’oro e tre di bronzo, e l’esordio di tre atleti, Marco Somaini e Nicolò Borin categoria U15, Mattia Colleoni categoria Senior.

Sugli scudi Andrea Saverio che mette a segno una tripletta d’oro: nel SM U19 in finale contro Norbis (GSA Chiari) 21*16 21*13, nel DM Senior dopo un’avvincente partita in coppia con il compagno di club Federico Lazzarini contro Gozzini/Bisioli (GSA Chiari) 24*22 15*21 22*20 e nel DX U19 con Adriana Atash Faraz (New Sport) su Hu (New Sport)/Cordoano (Junior BC Milano) 21*17 21*13.

I tre bronzi sono arrivati grazie alle prestazioni di Alessandro Redaelli/Amanda Bandiola nel DX senior, Marco Somaini/Davide Quadrio nel DM U17 e Poletti Paolo/Edvidio Milani nel DM55. Davide Mauri agli ottavi nel SM 35, Paolo Poletti e Edvidio Milani si fermano ai quarti nel SM 55. SM Senior, Paolo Milani ai quarti, Federico Lazzarini e Mattia Colleoni non superano i rispettivi gironi. Marco Somaini e Nicolò Borin al loro esordio nel SM U15 vincono una partita nel loro girone ma non accedono al tabellone principale. DM Senior Mattia Colleoni/Marco Somaini ai quarti, Davide Mauri/Paolo Milani agli ottavi.

“L’ultimo appuntamento prima della pausa estiva ha portato ancora buoni risultati – ha commentato il vicepresidente Edvidio Milani -. Andrea continua a confermarsi su ottimi livelli mettendo a segno un triplo oro. Riprenderemo le competizioni con il Torneo GP di Senigallia il primo week end di settembre”.