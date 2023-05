BALLABIO – Dopo la netta vittoria del gruppo “Orgoglio Ballabiese” lo scorso 15 maggio, il sindaco Giovanni Bruno Bussola ha presieduto il primo consiglio comunale affiancato dalla propria maggioranza e dai consiglieri di minoranza Tranquillo Doniselli, Manuel Tropenscovino, Manuela Deon e Luca Volpe. La giunta, come Bussola conferma, non cambia rispetto all’anno precedente confermando così la continuazione di un progetto iniziato prima del commissariamento: si ricordano, inoltre, Paola Crotta come vicesindaco e assessore al Bilancio e Politiche sociali, Barbara Crimella con l’assessorato al Turismo, Lavoro e Commercio, Pinuccia Lombardini per l’Istruzione e Celestino Cereda impegnato nell’Urbanistica, Edilizia privata, Lavori pubblici e Ambiente.