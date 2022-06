BALLABIO – Pare incredibile (c’è già chi lo ha ribattezzato scherzosamente “Decreto Bussola“) ma proprio oggi, all’indomani del clamoroso blitz che ha messo in minoranza la giunta comunale ballabiese, il Ministro degli Interni Luciana Lamorgese ha annunciato una proroga (nazionale) che era attesa da tantissimi Comuni italiani in difficoltà con i propri bilanci. Il termine per l’approvazione del preventivo 2022/24 è stato dunque differito…