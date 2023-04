BALLABIO – In mattinata Ballabio Futura ha depositato la lista dei dodici candidati alle elezioni del 14-15 maggio. Il candidato sindaco, il geologo ed ex dirigente ENI Tranquillo Doniselli, sarà accompagnato nella sua corsa da cinque donne e sette uomini, di cui tre under 30. Dodici candidati, alcuni attivi nelle associazioni, diversi con una esperienza amministrativa e tutti con competenze da mettere a disposizione del paese.