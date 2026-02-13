BALLABIO FUTURA: UN INCONTRO SUL REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA

BALLABIO – L’Associazione Ballabio Futura promuove un incontro pubblico di approfondimento dedicato al referendum costituzionale sulla magistratura che si terrà il 22 e 23 marzo, dal titolo “Le ragioni del Sì e del No”. L’appuntamento è fissato per lunedì 9 marzo alle 20:45, al Centro Polifunzionale Monte Due Mani di Ballabio.

La serata vedrà il confronto tra due voci qualificate sui diversi orientamenti referendari: per le ragioni del “Sì” interverrà l’avvocato Attilio Villa, mentre per le ragioni del “No” prenderà la parola Chiara Di Francesco, pubblico ministero alla Procura di Lecco. A moderare l’incontro sarà Sandro Terrani, direttore editoriale di IPERG.

L’iniziativa vuole offrire un’occasione di informazione e di confronto sui temi al centro del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, presentando in modo diretto e plurale le diverse posizioni. Un momento di approfondimento per votare informati. L’ingresso è libero e aperto a tutti.