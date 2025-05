BALLABIO – Incidente stradale all’altezza del mobilificio ‘Corti’ verso le sei e mezza del mattino di oggi, mercoledì 7 maggio. Uno scontro fra auto con un ferito in codice giallo che ha provocato un incredibile caos per la circolazione stradale, tagliando letteralmente in due il collegamento tra Valsassina e Lecco.

La circolazione, ferma in zona, si è riversata subito sulle vie interne ma il caos è totale – anche a oltre un’ora dal sinistro sulla Provinciale…

