BALLABIO – Disagi in mattinata tra Ballabio e Lecco a causa della non prevista momentanea chiusura della SS36 DIR. Il traffico in discesa, deviato sulla vecchia strada, ha subito notevoli rallentamenti anche per la contemporanea ripresa dei lavori stradali nel territorio comunale di Lecco con circolazione regolata da semaforo. Tempi di percorrenza per raggiungere il capoluogo attorno ai 40 minuti.