LECCO – La voce è parzialmente confermata dal referente provinciale della Lega Daniele Butti, contattato da Ballabio News: è in corso una “sospensione” temporanea della militante Alessandra Consonni, dopo la clamorosa bocciatura del bilancio del Comune da parte del suo gruppetto di “dissidenti”. Ma la situazione per l’ex sindaca nel partito di cui fa parte da decenni è ben più seria: si parla infatti di un deferimento a livello regionale con l’eventualità per nulla remota di una radiazione.