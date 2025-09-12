BALNEABILITÀ: TUTTE OK LE SPIAGGE DI LECCO E DEL LARIO ORIENTALE

In base agli esiti analitici dei campionamenti effettuati si esprimono i seguenti giudizi ai fini della balneazione:
COMUNE
AREA
IDONEITÀ ALLA BALNEAZIONE
Abbadia Lariana
Campeggio
BALNEABILE
Abbadia Lariana
Lido Lariano
BALNEABILE
Annone di Brianza
Loc. Ona
BALNEABILE
Bellano
Lido di Puncia
BALNEABILE
Bellano
Spiaggia di Oro
BALNEABILE
Bosisio Parini
Darsena Brera
BALNEABILE
Colico
Inganna – LC 53
BALNEABILE
Colico
Lido di Colico
BALNEABILE
Colico
Laghetto di Piona
BALNEABILE
Dervio
Campeggio Europa
BALNEABILE
Dorio
Riva del Cantone
BALNEABILE
Dorio
Rivetta
BALNEABILE
Lecco
Località Pradello
BALNEABILE
Lecco
Canottieri
BALNEABILE
Lecco
Rivabella
BALNEABILE
Lierna
Riva Bianca
BALNEABILE
Malgrate
Spiaggetta
BALNEABILE
Mandello del Lario
Olcio – LC 18
BALNEABILE
Mandello del Lario
Camping Mandello
BALNEABILE
Mandello del Lario
Lido di Mandello
BALNEABILE
Mandello del Lario
Camping Nautilus
BALNEABILE
Oggiono
Sabina
BALNEABILE
Oliveto Lario
Spiaggia di Onno
BALNEABILE
Oliveto Lario
Vassena
BALNEABILE
Oliveto Lario
Frazione Limonta
BALNEABILE
Perledo
Riva Gittana
BALNEABILE
Rogeno
Punta del Corno
BALNEABILE
Inoltre, considerata l’estrema variabilità del fenomeno della fioritura di cianobatteri (c.d. alghe) in relazione alle condizioni climatiche e atmosferiche, si ribadisce che in presenza di acque torbide, schiume o mucillaggini, o con colorazioni anomale è sconsigliato immergersi.