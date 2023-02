LECCO – Anche quest’anno la Giornata di Raccolta del Farmaco. Durerà una settimana, da martedì 7 a lunedì 13 febbraio. In oltre 5.200 farmacie che aderiscono in tutta Italia (espongono la locandina dell’iniziativa e l’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi.

I farmaci raccolti (nel 2022 sono state 479.470 confezioni, per un valore di 3.819.463 euro) saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura di almeno 400mila persone in condizione di povertà sanitaria offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà supera il milione di confezioni di medicinali. Si invitano i cittadini ad andare apposta in farmacia per donare un farmaco. Serviranno, soprattutto, analgesici e antipiretici, antiinfiammatori per uso orale, preparati per la tosse, farmaci per dolori articolari e muscolari, antimicrobiotici intestinali e antisettici.

A Lecco e provincia la raccolta si svolgerà in 46 farmacie, dove i volontari di Banco Farmaceutico saranno presenti sabato 11 febbraio. I farmaci raccolti sosterranno alcune realtà lecchesi che si prendono cura dei bisognosi. I farmaci raccolti nel Lecchese sono destinati ai seguenti enti o associazioni operanti sul territorio: La Nostra Famiglia di Bosisio Parini; Caritas decanale di Lecco; Caritas – Centro di ascolto di Oggiono; Società San Vincenzo de’ Paoli di Lecco; Cooperativa L’Arcobaleno; La Bussola cooperativa Il Sentiero di Merate; Comunità Casa la Vita di Lecco; Solleva cooperativa sociale di Robbiate e La Valletta.

“La crisi internazionale ha causato un aumento del costo della vita che si ripercuoterà sulle famiglie povere, sulle stesse realtà assistenziali a cui si rivolgono quando hanno bisogno d’aiuto, ma anche su tante famiglie non povere – ha detto Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus -. Donare un farmaco per chi non può permetterselo è un modo per esprimere, attraverso un semplice gesto di gratuità, il meglio della nostra umanità e per dare un segnale di speranza; una speranza di cui la nostra società, scossa prima dal Covid e ora dalla guerra alle porte dell’Europa, sente forte il bisogno, e che riecheggerà forte, sabato 11 febbraio (il giorno più importante della settimana di Raccolta), anche in occasione della Giornata Mondiale del Malato”.