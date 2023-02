LECCO – Concluso l’iter di valutazione del Bando Emblematici provinciali 2022 promosso da Fondazione Cariplo in collaborazione con la Fondazione comunitaria del Lecchese, sono stati approvati e finanziati i progetti per complessivi 431mila euro. Nello specifico: “Scuola giovani competenti (Lecco) per 83.500 euro; “Per una Campsirago aperta e inclusiva” (Colle Brianza) per 80mila euro; interventi di recupero degli spazi dell’abbazia San Pietro al Monte (Civate) per 80.500 euro; “Cultura è partecipazione” (Lecco) per 102mila euro, “Roaming – Processi di integrazione dei Rom e Sinti” (Milano) per 85mila euro.

“Le comunità del nostro territorio hanno una capacità creativa in grado di leggere i bisogni e generare in modo diffuso opportunità di crescita per le persone e per la società – commenta Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo -. Gli Interventi Emblematici Provinciali rappresentano un importante strumento con cui Fondazione Cariplo ogni anno sostiene questa creatività, stimolando i soggetti della comunità nell’immaginare progetti trainanti, che sappiano intercettare e aggregare le energie e le competenze di cui il territorio è ricco”.

Esprime soddisfazione anche la presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese, Maria Grazia Nasazzi: “Con piacere abbiamo ricevuto dalla Fondazione Cariplo conferma delle indicazioni che, come Consiglio di Amministrazione della Fondazione comunitaria del Lecchese, avevamo elaborato ed espresso riguardo la valutazione degli emblematici provinciali di Lecco. Ancora una volta il nostro territorio si distingue per creatività e ascolto in una sinergia che è sempre vincente”.