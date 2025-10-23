BANDO GIOVANI SMART, OLTRE 89 MILA EURO PER DUE PROGETTI LECCHESI

LECCO – Regione Lombardia rinnova il proprio impegno a favore delle nuove generazioni con il bando “Giovani Smart”, che per l’edizione 2025 finanzia 118 progetti in tutta la regione, per un totale di 5,6 milioni di euro.

Il bando è finalizzato a sviluppare interventi integrati capaci di rispondere in modo efficace alle esigenze e ai bisogni dei giovani, sostenendo azioni e iniziative per la socializzazione e l’aggregazione, il contrasto al disagio giovanile e il supporto alla fragilità, oltre alla valorizzazione del talento giovanile e alla promozione di percorsi di cittadinanza attiva.

Nel territorio lecchese, sono due i progetti selezionati, per un investimento complessivo di 89.436 euro, a sostegno di iniziative dedicate alla formazione, alla socializzazione e alla crescita dei giovani.

Il primo contributo, pari a 39.484 euro, è stato assegnato alla Parrocchia di Santo Stefano per il progetto “Forma Mentis: FORmazione, MAturità e MENtoring, per valorizzare Talento, promuovere Inclusione e costruire Solidarietà“.

Il secondo finanziamento, di 49.952 euro, è destinato alla PASO Società Cooperativa Sociale per il progetto “Polarizzazione giovani: formazione e socializzazione per i giovani dell’Ambito Meratese“.

“Sono particolarmente orgoglioso che anche il nostro territorio sia protagonista di questa edizione del bando Giovani Smart. I due progetti finanziati dimostrano la capacità delle realtà locali di proporre iniziative concrete e inclusive, capaci di rispondere ai bisogni dei nostri giovani. Regione Lombardia continua a investire su di loro, sul loro talento e sulla loro voglia di costruire comunità più coese e solidali. È da qui che passa il futuro del nostro territorio” dichiara Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia.

“Tuttavia, a causa dell’esaurimento delle risorse, tre progetti lecchesi validi e meritevoli, pur ammessi, non sono stati finanziati. Questo sottolinea quanto sia alta la qualità delle proposte locali e la necessità di continuare a sostenere concretamente le iniziative giovanili sul territorio.”

Il bando, co-finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, prevede contributi a fondo perduto fino all’80% del valore del progetto, per importi compresi tra 30.000 e 50.000 euro, e una durata massima di 18 mesi.