LECCO – Dalle 12 di venerdì 16 giugno, fino a esaurimento delle risorse stanziate (e comunque entro le 12 di venerdì 7 luglio), è possibile presentare domanda on line per i contributi a fondo perduto messi a disposizione dal Comune di Lecco a favore delle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato del Distretto Urbano del Commercio di Lecco.

Il bando “Lecco, una città che cresce” serve per adattare i punti vendita alle nuove esigenze di promozione e accoglienza turistica, di sostenibilità ambientale e di decoro urbano, aumentare l’accessibilità per le persone con fragilità fisiche, in funzione dell’età anagrafica o di problemi di salute, con disabilità sensoriali o psichiche, rilanciare o promuovere attività esistenti e adottare nuove modalità di vendita.

Sono duecentomila gli euro messi a disposizione dal Comune di Lecco per le imprese situate nel perimetro del Distretto Urbano del Commercio. Le domande dovranno essere presentate telematicamente a partire dal portale dei servizi on line .

