BANDO REGIONALE TEATRO, FINANZIATE DUE REALTÀ NEL LECCHESE

LECCO – Prosegue l’impegno di Regione a sostegno del teatro in Lombardia. Sono 27 le realtà teatrali che hanno ottenuto un contributo regionale attraverso il bando 2025 per il supporto alla produzione di spettacoli e rassegne, voluto dall’assessore alla Cultura, Francesca Caruso. La misura, finanziata con uno stanziamento complessivo di 1,2 milioni di euro, ha premiato compagnie, imprese culturali e professionisti attivi nelle province di Bergamo, Brescia, Lecco, Milano, Monza e Brianza e Varese. Si tratta di soggetti che operano stabilmente nei settori della prosa, del teatro per l’infanzia e la gioventù e del teatro di figura che animano la vita culturale dei territori.

In provincia di Lecco hanno ricevuto sostegno 2 soggetti: Scarlattineprogetti Associazione Culturale e Teatro Invito – Società Cooperativa Sociale.

“Con la pubblicazione dei risultati del bando – afferma l’assessore regionale Francesca Caruso – prosegue il sostegno concreto a soggetti e professionisti che ogni giorno lavorano nel settore del teatro con abnegazione, passione e competenza. Si tratta di realtà che sviluppano progettualità solide, intrecciano relazioni autentiche con il pubblico e assicurano una presenza culturale continua sul territorio. Con questo contributo finanziamo le produzioni, la programmazione di rassegne e stagioni, le tournée nazionali e internazionali, le attività laboratoriali, l’ospitalità di spettacoli e i progetti educativi”.

“Solo nel 2024 – continua Caruso – queste realtà hanno prodotto 210 nuovi spettacoli e messo in scena oltre 5.000 repliche. Inoltre, hanno raggiunto più di 1,3 milioni di spettatori e attivato oltre 2.600 contratti di lavoro: sono numeri che raccontano, con chiarezza, lo sforzo quotidiano di chi fa cultura sul campo”.