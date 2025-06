BANDO RIFUGI 2024, I TRE PROGETTI FINANZIATI (650MILA €) IN VALSASSINA

MILANO – Il ‘Brioschi‘ in Grigna (254mila euro), il premanese ‘Varrone‘ con quasi 300mila € e il ‘Casari‘ ad Artavaggio per 103 mila: questi i tre rifugi lecchesi – tutti in Valsassina – finanziati dal Bando Rifugi 2024 di Regione Lombardia.

Che, numeri alla mano, è stato un grande successo come dimostra il fatto che, nel periodo di presentazione delle domande (10 luglio 2024 – 29 novembre 2024), sono state presentate 115 istanze, di cui 108 valutate positivamente, per un contributo complessivo validato di 17,20 milioni di euro. Numeri eccezionali per l’assessore a Enti locali e Montagna della Regione Lombardia, Massimo Sertori, che conferma il lavoro, già in corso, per aumentare le risorse della misura e, quindi, finanziare, a scorrimento della graduatoria, ulteriori domande…

