LECCO – L’amministrazione comunale di Lecco ha emesso una nota relativa al bando Waterfront: “Con riferimento ai 429.000 euro assegnati dal Ministero dell’Interno al Comune di Lecco relativamente al bando Waterfront per la parte progettuale, il Comune di Lecco ha comunicato in data 20-09-2022, ossia entro i termini previsti, la conferma d’interesse“.

“Ciò nonostante, la graduatoria finale (ex decreto del 28-10-2022) riporta per il nostro Comune la dicitura “conferma non manifestata” – prosegue la nota -. Approfondimenti interni hanno verificato la regolare procedura di firma per l’accettazione del contributo. Pertanto, davanti a una condizione che coinvolge anche numerosi altri Comuni, il Comune di Lecco procederà in primis in contraddittorio con il Ministero e, ove necessario, con successivo ricorso. È opportuno specificare, infine, che ciò non pregiudica in alcun modo la realizzazione del progetto”.