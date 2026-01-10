BARATELLI: “A CHE PUNTO SIAMO CON LA PREVENZIONE?”

LECCO – In un momento di bilanci, tipico del cambio dell’anno, propongo in sintesi un dato interessante di un’indagine promessa della Fondazione ONDA ETS.

In vent’anni, la percentuale di donne che si sottopongono a visite preventive è aumentata di 19 punti percentuali, passando dal 52% nel 2005 al 71% nel 2025

Questo evidenzia un positivo aumento di consapevolezza dell’importanza di monitorare la propria salute.

Il problema comunque è rappresentato dal 29% delle donne che non fanno prevenzione; è un aspetto sul quale dobbiamo continuare a lavorare.

* Indagine della Fondazione ONDA ETS (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere), realizzata da Elma Research su un campione di 800 donne italiane tra i 18 e i 65 anni.

Dr Giorgio M. Baratelli

Chirurgo senologo

Direttore Unità di Senologia Ospedale di Gravedona (CO)

Membro Comitato Scientifico Accademia di Senologia “Umberto Veronesi”

Presidente LILT di Como