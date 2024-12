BRANCO A MORTERONE, WWF LECCO: “ATTENTI AL LUPO NON È PIÙ DI MODA”

Dall’associazione WWF Lecco:

In seguito al recente avvistamento di un branco di sette lupi nella zona di Morterone e delle dichiarazioni prontamente rilasciate dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, WWF Lecco ribadisce ancora una volta la propria posizione in merito alla questione.

Il fatto che i lupi non appartengano a una specie in immediato pericolo di estinzione non giustifica l’accanimento preventivo e il terrorismo mediatico perpetuato da una certa “politica”, che ha come scopo quello di ingraziarsi una fascia di elettorato che imbraccerebbe la doppietta ad ogni possibile occasione…

