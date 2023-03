GALBIATE – I Vigili del fuoco con una auto-pompa-serbatoio e un fuoristrada sono intervenuti alle 15:30 in zona impervia in località Bartesate per soccorrere una ragazza caduta da cavallo. Dopo averla localizzata le squadre hanno collaborato con i sanitari giunti in posto alla immobilizzazione della malcapitata. La persona è stata poi elitrasportata da elicottero Areu.

L’intervento è terminato alle 16 circa.