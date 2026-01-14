BARZIO, CIRCOLO ‘ILARIA ALPI’: “RISCHI AMBIENTALI PER IL NUOVO PALAZZETTO”

BARZIO – In merito alla realizzazione del nuovo palazzetto comunale di Barzio, costruito a pochi metri dal torrente Fiumetta, Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente ‘Ilaria Alpi’, esprime “forti preoccupazioni per la situazione di rischio ambientale, dovuta appunto alla prossimità dell’edificio rispetto al corso d’acqua”.

“Prendiamo atto, ora, dell’avvio di una inchiesta da parte della Magistratura per fare luce sulla vicenda relativa alla costruzione del palazzetto – prosegue Fumagalli -. Come associazione fin dallo scorso novembre (ovvero prima che si sapesse dell’avvio del procedimento giudiziario) abbiamo richiesto al Comune l’accesso agli atti relativi al progetto dell’edificio comunale; solo nei giorni scorsi – esattamente il 12 gennaio – ci è stata fornita tutta la documentazione relativa al progetto per la realizzazione del palazzetto, avvenuta nel periodo 2023-2024, con la precedente Amministrazione comunale di Barzio. Ci è stata allegata anche la recentissima delibera di Giunta che revoca il progetto per lo spostamento del torrente Fiumetta per sanare la situazione, di fatto non sanabile!”