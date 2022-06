BARZIO – Migliaia di euro volatilizzati, fornitori mai saldati e altre incongruenze nella gestione del denaro de “Le Contrade di Barzio”. L’espulsione del presidente, tre giorni fa, era solo la punta dell’iceberg.

Nelle vicende che stanno interessando l’associazione barziese il capitolo “tesoreria” non è da sottovalutare perché, nonostante in tempo di pandemia le attività si siano drasticamente ridotte, negli ultimi due anni le Contrade hanno ricevuto solo dal Comune di Barzio contributi per 7.800 euro, oltre all’ordinaria liquidità legata ai tesseramenti.