BASILICA DI SAN NICOLÒ, ARRIVA IL LABORATORIO CORALE PER LE GIOVANI VOCI

LECCO – La Comunità Pastorale Madonna del Rosario, allo scopo di avvicinare bambini, ragazzi e giovani all’animazione musicale liturgica, propone il Laboratorio corale “Giovani voci in basilica nella liturgia” per bambini, ragazzi e giovani tra i 7 e i 18 anni.

Il laboratorio corale giovanile di musica liturgica si terrà presso la Sala Papa Giovanni in via S. Nicolò, Lecco, dalle 17.30 alle 19 nei seguenti giorni: mercoledì 4 e giovedì 5 settembre. Farà parte del percorso la S. Messa in Basilica delle 17 di domenica 8 settembre.

Il laboratorio corale sarà tenuto da Flora Anna Spreafico, direttore del coro della Basilica di S. Nicolò e dei cori dell’Associazione musicale Licabella di La Valletta Brianza. L’attività è gratuita.

Per partecipare al laboratorio corale giovanile di musica liturgica è necessario compilare il modulo di iscrizione al link: https://docs.google.com/forms/d/1YPUIQJj-iS1Jof0NECeupgtk7lRSYMQ9npnPOGOqtzk/edit

Le iscrizioni chiudono il 25 agosto. Il laboratorio corale sarà attivato in base al numero di adesioni.