BASKET: 4 VITTORIE IMPORTANTISSIME PER LE GIOVANILI DELLA NP OLGINATE

OLGINATE – Fine settimana ricchissimo per il mondo NPO, protagonista di un turno che ha messo in mostra solidità, crescita e risposte importanti da parte di tutte le formazioni. La DR3 firma la vittoria più pesante, aggiudicandosi con autorità il derby contro Galbiate e confermando la propria leadership nel campionato. L’Under 19 Bianca prosegue il suo momento d’oro centrando il quarto successo consecutivo, mentre la U19 Blu domina senza esitazioni la sfida contro 3B Isola Arancio, imponendo un divario che racconta da solo l’andamento del match.

A completare il quadro, la DR4 ritrova finalmente sorriso e fiducia grazie al successo nel derby con Lierna, una prova solida che certifica i progressi del gruppo e rilancia le ambizioni in chiave classifica.

DR3

Vittoria pesantissima per la NPO Olginate, che nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie DR3 maschile si aggiudica con autorità il derby contro Galbiate, imponendosi 70-53 (24-21, 39-37, 53-42). Un successo che vale doppio: riscatto dopo la sconfitta dell’andata e netta affermazione anche nella differenza canestri.

La partita non è iniziata sui binari ideali per i ragazzi di coach Marzio Puglisi, che nel primo quarto hanno pagato un approccio un po’ contratto, probabilmente condizionato dal peso mentale del ko dell’andata. Nonostante qualche freno a mano tirato e poca fluidità offensiva, Olginate è rimasta sempre agganciata alla gara, senza mai perdere lucidità. Galbiate ha provato a restare in partita affidandosi soprattutto al talento del duo Catanese, tiratori micidiale dall’arco, ed a una buona circolazione di palla. Ma già prima dell’intervallo la NPO è riuscita a trovare un primo allungo, frutto di aggiustamenti difensivi e di una maggiore intensità collettiva. La svolta definitiva arriva nel terzo quarto, autentico capolavoro biancoblù: difesa asfissiante, ripartenze rapide e grande aggressività su ogni possesso. Olginate accelera con decisione, spegne le principali soluzioni offensive avversarie e prende il controllo totale della gara, costruendo un vantaggio in doppia cifra che indirizza il match. Determinante il lavoro difensivo di squadra. Da Defendi, Motta e Sottocorno hanno interpretato alla perfezione il piano partita, limitando fortemente i loro tiratori, mentre Tommaso Losa è stato semplicemente ovunque, dando energia, presenza e sacrificio su entrambi i lati del campo. Anche se le percentuali da tre non sono state eccezionali, l’intensità e la voglia di emergere hanno fatto la differenza.

Nel finale Olginate gestisce con maturità, senza mai concedere a Galbiate la possibilità di rientrare, chiudendo la sfida sul 70-53 e regalando al pubblico una vittoria netta, convincente e profondamente meritata. Ovviamente soddisfattissimo coach Puglisi, che a fine gara ha voluto elogiare l’intero gruppo per l’atteggiamento e la qualità della prestazione:

“È stata una grande prova di squadra, costruita passo dopo passo, soprattutto dal punto di vista difensivo. I ragazzi hanno interpretato la partita nel modo giusto, aiutandosi sempre, leggendo bene le situazioni e mantenendo alta l’intensità per tutti i quaranta minuti. Ognuno ha dato il proprio contributo, dentro un’idea di gioco chiara e condivisa. Questo è un gruppo coeso, che lavora con grande disponibilità e ha una forte voglia di crescere: lo si vede dal sacrificio, dall’energia e dalla mentalità con cui affrontiamo ogni partita”.

Unica nota stonata della serata, la distorsione al piede di Meani, che dovrà osservare qualche giorno di stop. Una vittoria che pesa, che dà fiducia e che conferma una NPO Olginate solida, unita e sempre più consapevole dei propri mezzi. E sempre leader del campionato!

Tabellini: Balossi 11, Brambilla, Losa 4, Marchesi 2, Oriana 5, Motta 15, Oliverio 5, Defendi 8, Sottocorno 8, Fiore 6, Milani 2, Meani 4.

U19 Bianca

Quarta vittoria consecutiva nella seconda fase regionale per la NPO Bianca, che prosegue il suo ottimo momento di forma. I ragazzi di coach Marco Bugana si impongono con autorità sul parquet del Palaval, superando Paladina con il punteggio di 74-42 (17-7, 37-17, 49-29) nel match valido per la quinta giornata del girone di andata.

Una gara sempre saldamente in controllo per il quintetto olginatese, capace di partire con grande intensità sin dalla palla a due, scavando rapidamente un solco importante e andando all’intervallo lungo con un vantaggio di venti punti. Nella ripresa, la NPO ha gestito il ritmo senza cali di concentrazione, continuando ad aumentare il divario grazie a una difesa aggressiva e a buone soluzioni offensive.

Il commento di coach Marco Bugana a fine gara: “È stata una partita che ci ha visto sempre avanti. Siamo partiti forte, in modo convincente, scavando subito un divario importante già nel primo tempo. Da lì in poi abbiamo continuato a fare il nostro, incrementando ulteriormente il vantaggio. In fase difensiva abbiamo messo grande energia, che ci ha permesso di recuperare diversi palloni: è una costante di questa seconda fase e si vede il miglioramento sotto questo aspetto. In attacco a volte facciamo ancora un po’ di fatica nelle letture, ma anche lì abbiamo fatto passi avanti. Stiamo lavorando molto sui dettagli, che diventano fondamentali soprattutto in partite dove serve essere più precisi. Bravi ragazzi, perché con questa arriviamo a quattro risultati utili consecutivi. Il lavoro sta iniziando a emergere e siamo contenti del percorso. Avanti così”.

Roster NPO Bianca: Corti, Balliu, Bonacina A., Montanelli, Invernizzi, Brusadelli, Frigerio Colombo, Millin, Sberna, Scala.

U19 Blu

È sufficiente leggere il punteggio finale per comprendere l’andamento del match disputato lunedì sera al Palaravasio, valido per la quinta giornata del girone di andata della seconda fase regionale Under 19.

La NPO Blu di coach Marzio Puglisi archivia senza difficoltà la pratica bergamasca della 3B Isola Arancio, imponendosi con un netto 91-28 (31-1, 50-6, 68-16). Decisivo sin dalle prime battute il primo quarto, che ha immediatamente evidenziato il divario tecnico e agonistico tra le due formazioni.

Di seguito il commento, essenziale e lucido, di coach Puglisi: “La partita, di fatto, non ha avuto storia. I parziali parlano chiaro e rendono bene l’idea del ritmo imposto. Abbiamo lavorato sull’apertura del contropiede, sulla circolazione di palla, andando spalla a canestro e sull’attacco contro la difesa a zona quando si sono schierati. Tutti i convocati sono scesi in campo; tabellini e statistiche, in una gara come questa, contano fino a un certo punto”.

Per la NPO Blu Under 19, la prossima sfida è in programma lunedì 16 febbraio turno casalingo contro Romano Basket.

Convocati: Vasta, Mattavelli, Momo, Marchesi (cap.), Gilardi, Oriana, Sow, Oliverio, Defendi, Panzeri, Mazzoleni, Nuccio.

DR4

Una vittoria che dà morale e, in parte, muove anche la classifica. Ottima prestazione della NPO di coach Stefano Cattani, con il quintetto olginatese che si aggiudica il derby contro Lierna nel match valido per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie DR4.

Due punti pesanti per Olginate, squadra in evidente crescita e rinforzata dagli innesti degli ultimi arrivati. Una prova solida e convincente, soprattutto nei primi tre quarti, che permette alla NPO di controllare il match e resistere nel finale al ritorno degli ospiti. Per la cronaca, NPO–Lierna termina 52-47 (15-9, 31-22, 49-35)

“Sono molto soddisfatto della prestazione – il commento post partita di coach Cattani – . All’andata avevamo perso di 27 punti, oggi invece siamo riusciti a vincere con merito. Nei primi tre quarti abbiamo espresso un ottimo basket, soprattutto a livello di letture e ritmo di gioco. Abbiamo tirato con alte percentuali da tre punti, ma sempre prendendo buoni tiri: questo dimostra un grande miglioramento nella gestione delle scelte offensive. Siamo arrivati anche a un vantaggio di +17/+18, un divario importante. Nell’ultimo quarto Lierna ha schierato una zona fissa e lì abbiamo faticato nella gestione della partita, segnando solo una tripla negli ultimi 50 secondi, quella che ci ha permesso comunque di vincere e portare a casa il risultato. È una vittoria che vale tantissimo per il morale. Siamo a quattro punti dalla zona playoff: sappiamo che è complicato perché le altre continuano a vincere, ma l’aspetto più importante è che, dopo gli innesti fatti e il lavoro svolto anche durante le vacanze natalizie, oggi siamo finalmente una5 squadra vera, capace di competere anche contro formazioni più esperte e più fisiche”.

Tabellini: Corti 8, Sow 2, Invernizzi 3, Scala 3, Bonacina M. 7, Bonacina A., Balliu, Brusadelli 4, Frigerio, Colombo ne, Lesiuk 11, Porcaro 14.