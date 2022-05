GALLARATE – Apoteosi bluceleste. Nella partita da dentro o fuori che vale un’ intera stagione la Lecco Basket Women sfodera una prestazione da incorniciare e sbanca il parquet di Gallarate, centrando una storica semifinale play off. Grande tifo sugli spalti con una nutrita presenza di tifosi lecchesi che hanno incitato le proprie giocatrici per tutti i 40’.

LA CRONACA

All’inizio del match la tensione è alle stelle con le squadre che faticano a trovare la via del canestro. Le varesine si fanno valere con l’asse Salzillo-Sciutti trovando il +9 sul 16-7 del 12’. Le triple di Oddo e Nava scuotono lecchesi che rientrano in partita anche grazie alla difesa con Galli determinante sotto le plance per fermare Sciutti. Si va al riposo sul 19-18 con grande equilibrio. Alla ripresa arrivano altre due triple delle ospiti con Davide e Oddo che portano al sorpasso (21-24). Gallarate lotta per restare aggrappato al match con le solite Salzillo e Sciutti (27-26), ma poi sbatte contro la difesa blu celeste. L’ultimo periodo è il suggello alla partita. La difesa di Nava e compagne lascia solo le briciole alle avversarie con 5 punti in 10’, mentre in attacco sono Scola e Mandonico ad andare a canestro per il 32-44 che chiude la partita. Alla fine grande festa in campo e poi testa alla prossima partita di semifinale per continuare il percorso.

Ecco le parole di un esausta ed emozionata coach Valentina Canali: “È difficile fare un commento, le emozioni sono fortissime. Queste ragazze hanno veramente giocato con un cuore e una coesione pazzeschi, hanno saputo soffrire e lottare con le unghie per strappare una vittoria che ha dell’incredibile. Siamo partite tese e contratte, e siamo state sotto per 20′, in una partita a punteggio bassissimo dove sembrava impossibile fare canestro, ma abbiamo tenuto con una difesa monumentale e senza perderci d’animo. Nel terzo quarto abbiamo messo la testa avanti di qualche punto, ma abbiamo subito una mini rimonta tornando al -2 a circa metà periodo. Li saremmo potuti crollare, invece è venuto fuori tutto quello che avevamo dentro. Non abbiamo più mollato nulla in difesa e a rimbalzo e siamo state brave a concretizzare i nostri sforzi con qualche canestro in più. Queste ragazze volevano vincere. Non saremo la squadra più forte e talentuosa ma abbiamo un cuore enorme e questa vittoria è tutta loro. Abbiamo raggiunto un risultato che è un sogno, giocheremo la semifinale per la serie B alla nostra prima stagione in serie C. Voglio dire grazie a tutte le mie ragazze e ovviamente alla Società per averci permesso di essere qui. Ora cuore leggerissimo, giocheremo per goderci al massimo questo momento”.

Nella semifinale la Lecco Basket Women troverà la vincente del match tra Basket Melzo e Futura Milano. Si giocheranno partite di andata e ritorno.

Isotec Gallarate – Lecco Basket Women 32-44

(parziali: 12-7, 19-18, 27-31)

Isotec Gallarate: Rossi ne, Manzo, Sonzini 2, Mometti 1, Volpe ne, Salvadè ne, Villano 2, Fontanel 2, Sciutti 15, Salzillo 6, Speroni 4, Bardelli. All.: Caserini.

Lecco Basket Women: Scola 5, Capaldo 12, Davide 8, Oddo 8, Nava 3, Greppi 3, Benzoni , Rota, Galli, Scumace ne, Mandonico 5. All.: Canali.

Arbitri: Parisi e Catalano.