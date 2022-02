ANNONE BRIANZA – Torna al successo la Lecco Basket Women superando la Pol. Cappuccinese grazie ad un terzo quarto super con 29 punti realizzati che ha permesso di mettere in ghiaccio la partita. Con questa vittoria la squadra ottiene matematicamente l’accesso ai play off.

LA CRONACA

Partita molto combattuta ed in equilibrio per due periodi con le lecchesi costrette a rincorrere sino all’inizio del secondo quarto. Il pressing e la difesa a zona consentono alla squadra di Canali di mettere la testa avanti anche se all’intervallo si mantiene la parità sul 30-30. La svolta arriva nel terzo parziale dove dal 34-38, Lecco inizia a difendere con le unghie e di squadra e a pungere dal perimetro con le triple di Oddo, Capaldo (2), Greppi e Romanò sulla sirena che portano al 59-44 del 30′. L’impeto delle blucelesti non si ferma nemmeno nel quarto periodo con un altro break di 9-0 che mette la parola fine sul 68-44 del 35′. I restanti minuti sono di totale gestione con le bergamasche che accorciano le distanze senza comunque impensierire nel punteggio.

Due punti pesanti per il morale che consentono ora di affrontare il match di giovedì alle 21.30 con la Cremonese Basket con il morale alle stelle.

Grande soddisfazione nelle dichiarazioni post partita di coach Valentina Canali: “Portiamo a casa una vittoria del collettivo. Ci tengo a sottolineare che tutte e 10 le ragazze a disposizione sono andate a referto e tranne qualche passaggio a vuoto, hanno lavorato con grande energia e attenzione difensiva”. La sua analisi si sofferma sui momenti della partita: “Nei primi due quarti il canestro sembrava stregato, ma abbiamo prodotto un buon basket. Nel terzo periodo c’è stato il cambio di marcia in difesa e trovato grande fluidità e ritmo in attacco con un parziale di 29 punti che ha indirizzato il match. Poi nell’ultimo forse avremmo potuto gestire con più lucidità alcuni possessi, ma non posso che dire brave alle mie ragazze”.

Lecco Basket Women – Pol. Cappuccinese 71-56

(13-15, 30-30, 59-44)

Lecco Basket Women: Scola 5, Capaldo 14, Pozzi 3, Romanò 8, Davide 13, Oddo 5, Nava 8, Greppi 6, Benzoni 7, Rota 2. All.: Canali.

Pol. Cappuccinese: Carenzi 2, Casirati 2, P. Devicenzi 7, Lecchi 12, Romocea, Cecchinelli 10, Ferri 2, Pizzi 13, S. Devicenzi 8. All.: Manzoni

Arbitro: Avagliano di Merate.